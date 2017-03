Quero faz recall de extrato de tomate com pelo de roedor

A Quero Alimentos informou nesta sexta-feira, 3, que está recolhendo as unidades do lote de extrato de tomate barrado pela Anvisa por conter "pelo de roedor acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente" que podem estar com consumidores.

O lote L 11 7:35 foi fabricado em dezembro de 2015 e tem validade até dezembro de 2017. As unidades já foram recolhidas das lojas em agosto de 2016, segundo a empresa.

Os consumidores detentores das unidades devem entrar em contato pelo serviço de atendimento ao consumidor Quero por meio do número 0800 165858 ou pelo site www.quero.com.br para troca da unidade sem custos.

A empresa afirmou que nos últimos anos fez grandes investimentos em novas tecnologias para aumentar ainda mais a qualidade do tomate no campo e de seus produtos e que os rigorosos controles no processo produtivo garantem a eliminação de qualquer risco ou prejuízo à saúde.

