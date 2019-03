Queremos negociar comércio com Reino Unido e também com UE, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que gostaria de ver resolvido logo a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Ele se disse surpreso sobre como evoluíram mal as negociações e comentou que a primeira-ministra britânica, Theresa May, não teria seguido seu conselho sobre o diálogo com o bloco. Trump afirmou que deseja negociar um acordo comercial com o Reino Unido e também disse que tem tratado do assunto com a UE.

Trump ainda argumentou que, na opinião dele, não seria possível realizar outra votação popular sobre o Brexit, já que isso seria injusto com os vencedores do primeiro referendo. Ainda para ele, "provavelmente" as duas partes terão de estender o período do diálogo, diante do impasse para se chegar a um acordo aprovado pelo Parlamento britânico.

O presidente americano afirmou que, caso a União Europeia resista a discutir a relação comercial com os americanos, os membros do bloco acabarão sendo alvo de tarifas. Segundo Trump, os europeus tratam os americanos "muito mal" há tempos e ele pretende mudar isso.

Trump falou do assunto durante visita do premiê da Irlanda, Leo Varadkar. Segundo o americano, há conversas em andamento com o bloco. A UE teme que os EUA imponham tarifa sobre seu setor automotivo e não está claro se isso pode ainda se materializar mais adiante.