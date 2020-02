Quer saber o que fazer no Carnaval? Acessa aqui que a gente te conta!

Reunir em uma única plataforma informações para os foliões curtirem ao máximo o Carnaval. Esta é a ideia do site de Carnaval 2020, desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Em um único lugar, os foliões podem acessar notícias que foram publicadas no site de Notícias da Prefeitura de Campo Grande a respeito da festa. Ter acesso a fotos e a agenda dos principais eventos carnavalescos que estão acontecendo por toda a cidade. Consultar a lista de hotéis que estão ofertando descontos nas estadas no período e ainda consultar telefones úteis, como: Conselho Tutelar, Central de Atendimento à Mulher, Samu, Delegacia Geral da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o Serviço Especializado em Abordagem Social.



Técnicos da Agetec trabalhando no desenvolvimento do site.

De acordo com o diretor presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardodo, o site do carnaval 2020 estreia a mais atual versão disponível de ferramenta de desenvolvimento web da Prefeitura de Campo Grande.

“É uma atualização que não acontecia há mais de cinco anos e que agora traz ao usuário novas funcionalidades, uma melhor experiência de uso, mais segurança e mais performance na navegação e nas buscas, além de entregar um resultado muito melhor para quem acessa através do celular. Todos os sites da Prefeitura receberão essas melhorias”, explica.

Já a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, ressalta a importância de o site reunir todas as informações importantes aos foliões em um único lugar.

“O site do Carnaval é importante porque centraliza todas as ações que a Sectur vem documentando, dos mais diversos segmentos, seja do turismo radical, dos bares e baladas, dos blocos oficiais e independentes, dos clubes, shoppings, e tantos outros. É um portal em constante mutação, temos uma equipe dentro da Secretaria que colhe novas ações e eventos, para podermos divulgar tudo no hotsite”, diz.

Para acessar o site clique aqui.