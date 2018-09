Quer “decolar” no mercado de trabalho? Senai da Capital oferece curso de piloto de drone

Segundo o gerente de tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, o objetivo é apoiar a indústria no uso de novas tecnologias e ferramentas. - Divulgação

O Senai de Campo Grande continua com matrículas abertas para o curso de piloto de drone, equipamento utilizado em uma infinidade de atividades, atraindo o interesse de indústrias e corporações de diversas áreas, como engenharia civil, geociência, prevenção ambiental, logística e setores ligados ao cinema e à fotografia.

Segundo o gerente de tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, o objetivo é apoiar a indústria no uso de novas tecnologias e ferramentas. “É um curso que acompanha as tendências de mercado, alinhado às necessidades da Indústria 4.0 e acaba beneficiando as indústrias a terem mais informações em tempo real e ações robotizadas, que vão contribuir com a melhoria dos processos, redução de custos e aumento da competitividade”, afirmou.

Ele acrescentou que a oferta do curso de piloto de drone tem o objetivo de atender as demandas das indústrias de Mato Grosso do Sul. “É uma demanda de toda a comunidade que, conectada a essa Indústria 4.0, veio solicitar o Senai essa formação. Com um preço acessível, desenhamos esse curso para que ele abrisse as portas para que toda a comunidade pudesse ter acesso a essas profissões do futuro”, finalizou.

Sobre o curso

Com uma carga horária de 28 horas-aulas, sendo 4 horas-aulas de conteúdo formativo e 24 horas-aulas de prática de voo, a capacitação custa R$ 480,00 na modalidade iniciação profissional e tem como objetivos gerais preparar profissionais por meio de fundamentos relativos à pilotagem de drones, apresentando suas especificações técnicas, procedimentos de pilotagem e a legislação vigente para a operação dos equipamentos.

Confira as turmas que ainda estão com vagas disponíveis:

Turma 1

- Aula inaugural com conteúdo teórico: 28/09, das 18h às 22h

- Aulas práticas aos sábados, com um grupo de 8 alunos das 13h às 17h10

Turma 2

- Aula inaugural com conteúdo teórico: 08/10, das 7h30 às 11h40

- Aulas práticas com um grupo de 8 alunos às quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 11h40, e outro às terças e quintas no mesmo horário

Turma 3

- Aula inaugural com conteúdo teórico: 08/10, das 13h às 17h10

- Aulas práticas às segundas e quartas-feiras com um grupo de 8 alunos das 13h às 15h e outro das 15h10 às 17h10