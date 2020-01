Queda no poder de compra do pecuarista em relação ao farelo de soja

São necessárias 7,03 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo - Reprodução

O preço do farelo de soja subiu 3,3% em São Paulo em janeiro/20, em relação à média de dezembro/19. Segundo levantamento da Scot Consultoria, a tonelada do insumo ficou cotada, em média, em R$ 1.356,76, sem o frete, no estado.

Na comparação com janeiro do ano passado, o farelo de soja está custando 3,7% mais este ano. Considerando a praça de São Paulo, atualmente são necessárias 7,03 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo.



Com a alta do alimento concentrado e os recuos nos preços do boi gordo, a relação de troca foi prejudicada neste início de ano. O poder de compra do pecuarista caiu 10,1% em janeiro/20, na comparação mensal, mas ainda assim está 18,5% melhor em relação a janeiro do ano passado.