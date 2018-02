Queda de parte de viaduto em Brasília leva à mudança do comando do DER-DF

Brasília - Parte de viaduto desabou por volta do meio-dia no Eixão Sul, na área central da capital federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O DER-DF tem novo diretor-geral. Henrique Luduvice será substituído por Márcio Buzar, atual diretor de Edificações da Companhia de Urbanização da Nova Capital do Brasil (Novacap). A mudança foi anunciada pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, durante divulgação de medidas emergenciais de recuperação de parte do viaduto do Eixo Rodoviário Sul que desabou terça-feira (6) no final da manhã.

De acordo com Rollemberg, a substituição vai ajudar na atuação do novo diretor de forma integrada com a companhia. "Assim poderemos recuperar o mais rápido possível todos esses viadutos, pontes e passarelas", disse o governador.

Além da mudança no comando do DER-DF, Rollemberg anunciou outras medidas como a solicitação de especialistas para acompanhar e monitorar a recuperação do viaduto da Galeria dos Estados, além da contratação emergencial de uma empresa especializada para monitorar permanentemente os viadutos e as pontes do DF, e de outra empresa responsável por elaborar os projetos de recuperação dessas estruturas.

Rollemberg estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira (9) para que a Novacap faça uma vistoria nos nove viadutos e pontes listados em relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Esse relatório apontava, desde 2006, riscos de acidentes ou desabamentos em diversos viadutos e pontes da capital federal.

O governador informou que serão destinados R$ 50 milhões da reserva de contingência para obras necessárias em viadutos e pontes, com prioridade para as intervenções no trecho do viaduto de que desabou ontem (6).

* Com informações do GDF