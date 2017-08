Queda de edifício deixa pelo menos 8 mortos e 10 desaparecidos na Índia

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas hoje (31) no desabamento de um edifício na cidade de Mumbai, no oeste da Índia. Autoridades acreditam que há uma dezena de desaparecidos sob os escombros.

O acidente aconteceu quando um edifício residencial de vários andares veio abaixo na região de Bhendi Bazaar, no centro da capital financeira da Índia, afirmou o subinspetor de polícia, Vikas Sarnaik.

De acordo com a fonte, as equipes de emergência recuperaram até o momento oito cadáveres e resgataram 14 feridos.

Já o inspetor Jaydeep Gaikwad disse que, no local do acidente, estariam aproximadamente dez pessoas sob os escombros, mas esse número não é oficial. As operações de resgate estão em andamento, segundo afirmou a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.

Embora as autoridades não tenham se pronunciado sobre as causas do desabamento, boa parte da capital financeira da Índia se encontra inundada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Em julho, 17 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas com a queda de um edifício de quatro andares, também em Mumbai.

