Queda de avião com duas vítimas aconteceu durante segundo voo, afirmam testemunhas

O acidente aéreo que matou Otávio Borges Rodrigues, de 31 anos, e Luiz Henrique Garcia, de 29, aconteceu durante um segundo voo realizado pelos amigos na tarde de sexta-feira (14), em Cassilândia, a 487 quilômetros de Campo Grande, segundo relataram testemunhas à polícia.

De acordo com boletim de ocorrência, os rapazes e alguns familiares chegaram no aeroporto da cidade sul-mato-grossense no meio da tarde. Eles fizeram a checagem da aeronave e, por volta das 17h40 (de MS), levantaram o primeiro voo. Otávio era o piloto.

Além das vítimas, uma prima de Otávio e uma prima de Luiz Henrique também embarcaram. Depois, o avião pousou e as duas mulheres desceram. Em seguida, os amigos voltaram a voar. Foi quando o acidente aconteceu.

Na queda, a aeronave atingiu uma árvore e ficou presa a galhos. O caso aconteceu na região de um posto abandonado, próximo ao aeroporto de Cassilândia, onde ficaria o hangar do avião. Houve vazamento de combustível, mas não aconteceu explosão. Os jovens são de Itajá (GO), cidade vizinha.

Ambulância e policiais militares estiveram no local, mas quando chegaram, os dois ocupantes da aeronave já estavam mortos. O corpo de um estava presos nas ferragens e o outro no chão.

Luto

Por causa do acidente, a prefeitura de Itajá (GO) cancelou uma festa que aconteceria na praça central na sexta-feira. Um torneio de pesca, que seria realizado neste fim de semana, foi adiado por tempo indeterminado, confome anúncio feito pelo vice-prefeito da cidade, Lucas Machado.

Nas redes sociais, amigos e familiares escreveram mensagens de pesar e tristeza pela perda das vítimas. "Foi embora uma parte da minha história, da minha infância, da minha graça... Quem nos conhecia sabe... Não tenho palavras para descrever tanta dor. Foram embora meu amigo-irmão Otávio e meu amigo Luiz Henrique...", escreveu um amigo.

