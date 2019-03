Queda de árvore interdita Avenida Niemeyer, na zona sul do Rio

A queda de uma árvore interditou na manhã deste sábado, 23, a Avenida Niemeyer, que liga São Conrado ao Leblon, na zona sul do Rio.

Segundo informações do Centro de Operações Rio, equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalhavam ao longo da manhã para remover a árvore. Agentes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Defesa Civil também foram acionados ao local.

A via permanecia interditada nos dois sentidos, na altura do mirante do Leblon. Não há informações sobre feridos no incidente.