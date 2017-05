Queda de árvore de grande porte interdita rua nos Jardins, na zona sul de SP

Uma árvore de grande porte caiu na Alameda Casa Branca, no bairro dos Jardins, na zona sul de São Paulo, no final da madrugada desta segunda-feira, dia 8. A via permanecia interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 7h30, entre as Ruas Caçapava e Oscar Freire. A interdição teve início por volta das 5h.

Com a queda, a árvore derrubou três postes de energia elétrica e parte da região ficou sem fornecimento da Eletropaulo. Um carro também foi atingido, mas ninguém ficou ferido no incidente. Equipes trabalham no local para liberar o trânsito na rua e restabelecer o fornecimento de energia.

