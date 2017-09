Que tal experimentar outros meios de se locomover no dia Mundial Sem Carro?

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (22.9) comemora-se o Dia Mundial Sem Carro, que foi criado para estimular a reflexão das pessoas, sobre o uso excessivo do veículo particular e os danos que o mesmo causa à a natureza. O primeiro país a celebrar a data foi a França, em 1997. No Brasil, o Dia Mundial Sem Carro ganhou visibilidade a partir de 2001.

Porém, neste ano a data tem um significado especial para o Brasil, que recentemente ratificou o Acordo de Paris, assumindo dentre diversos compromissos, o de cortar emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025.

A data ainda faz a proposta para que as pessoas experimentem uma nova forma alternativa de mobilidade, descobrindo novas formas de transporte em suas cidades. Uma das principais alternativas para a locomoção de forma sustentável é a utilização de bicicletas. Dados apontam que Campo Grande, conta com aproximadamente 90 Km de ciclovias e 17,05 km de ciclofaixas.

Para a gestora de atividades de Trânsito do Detran-MS Elijane Coelho, andar de bicicleta, ou simplesmente bicicletar, é bom para as pessoas e para a cidade. “Em duas rodas e tendo o coração como motor, você pode se deslocar de maneira ágil, econômica, trazendo benefícios para a saúde e interagindo melhor com o espaço público. Estudos mostram que para distâncias de até oito quilômetros a bicicleta é o veículo mais eficiente. Em Campo Grande, por exemplo, o deslocamento do centro até os principais terminais de ônibus é menor que isso”, conclui. Segundo dados do Detran-MS a frota de veículos de Mato Grosso do Sul é de 1.463.927.

Texto e Foto: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

