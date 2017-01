Quatro veículos caem em cratera aberta pela chuva em Borá

Quatro veículos - um caminhão-tanque, dois carros e uma moto - caíram em uma cratera aberta pelas chuvas, na madrugada desta terça-feira, 17, em uma rodovia vicinal de Borá, no interior de São Paulo. O motorista de um dos automóveis sofreu ferimentos graves e foi levado a um hospital, mas não resistiu. Outras três pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas e receberam atendimento médico.

A Rodovia Vereador José Berto, que liga Borá a Paraguaçu Paulista, foi interditada nos dois sentidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chuvas levaram o aterro que sustentava a camada de asfalto da rodovia, abrindo uma cratera com cerca de 20 metros de extensão. Os dois carros caíram primeiro e foram atingidos pela queda do caminhão-tanque, carregado com leite. Em seguida, a moto mergulhou no buraco. Só depois o local foi sinalizado.

Segundo a Defesa Civil, as condições da estrada serão avaliadas. Ainda não há prazo para o início das obras de recuperação.

Dez veículos

Um engavetamento envolvendo dez veículos interditou um trecho da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) na manhã desta terça-feira, em Hortolândia, na região de Campinas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, chovia muito quando teve início a sequência de colisões. O acidente envolveu dois ônibus, um caminhão e sete automóveis. Houve um grande congestionamento, mas ninguém ficou ferido.

Desaparecidos

Dois pescadores desapareceram no Rio do Peixe, em Tupã, também no interior de São Paulo, durante uma tromba d'água que atingiu o distrito de Varpa, na manhã desta terça-feira.

A chuva e o vento fizeram a embarcação virar e ser arrastada pela correnteza. Um terceiro pescador conseguiu chegar à margem e foi socorrido. O Corpo de Bombeiros faz buscas no rio, mas até o início da tarde os dois homens continuavam desaparecidos.

