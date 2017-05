Quatro toneladas de maconha são apreendidas no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de domingo (7), quatro toneladas de maconha no município de Jaguaribe, interior do Ceará, dentro de um caminhão-tanque. Esta é a maior apreensão realizada pela polícia no estado.

Segundo a assessoria de comunicação da corporação, a carga vinha de Curitiba com destino a Fortaleza. O motorista do caminhão, natural de Rondônia, informou que recebeu R$ 10 mil para fazer o transporte da droga. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal.

A pesagem realizada na manhã de hoje (8) na sede da PRF, em Fortaleza, resultou em 3.924 quilos (kg) de maconha, separados em 125 tabletes de cerca de 32 kg cada. A segunda maior apreensão realizada no Ceará aconteceu em 2014, quando a Polícia Federal apreendeu 2,5 toneladas da droga.

