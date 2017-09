Quatro são presos e três veículos são recuperados em ação na Baixada Fluminense

A Secretaria de Segurança do Rio divulgou um balanço da operação integrada iniciada hoje cedo (27) nas comunidades do Barro Vermelho, Sapinho, Dique II e Geruza, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação contou com apoio das Forças Armadas que estão responsáveis pelo cerco em algumas dessas regiões e se estabeleceram em pontos estratégicos para garantia da ordem na entrada e saída das comunidades, além da Polícia Rodoviária Federal.

Quatro pessoas foram presas. Foram cumpridos mandados de prisão expedidos pela Justiça contra Márcio Barbosa de Andrade e Fábio Narciso dos Santos. E duas pessoas foram presas em flagrante: João Mendes dos Santos por tráfico de drogas e Jefferson de Jesus Rocha, por receptação. Três veículos roubados foram recuperados.

O objetivo da operação era cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão de menores e de busca domiciliar. Investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e da 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elísios) indicavam que traficantes estariam envolvidos na morte de um menino de 8 anos, baleado durante um arrastão em Duque de Caxias, no início do mês e também no assassinato de um sargento do Exército, em julho.

Testemunhas vinculadas ao assassinato do sargento foram ouvidas na delegacia de Campos Elísios.

