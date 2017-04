Quatro projetos de MS serão apresentados em congresso nacional de Administração

Conforme a programação do evento os projetos serão apresentados em formato de painéis, sendo um deles o de modernização do macroprocesso de compras governamentais que inclui três iniciativas do Estado / Divulgação

Quatro iniciativas de modernização na gestão pública e em fase de implantação no Estado irão integrar a programação do X Congresso Consad de Gestão Pública que acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (Consad) foram 400 projetos inscritos, e apenas 147 selecionados, sendo 4 deles, projetos desenvolvidos na Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) de Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado da SAD, Carlos Alberto de Assis, ressalta que a aprovação dos projetos implantados em Mato Grosso do Sul é resultado do trabalho desenvolvido por toda equipe. “É um orgulho ver que as boas práticas do MS podem vir a se tornar referência para outros Estados do Brasil. Isso é um sinal de que estamos no caminho certo com a modernização dos processos” pontuou.

Conforme a programação do evento os projetos serão apresentados em formato de painéis, sendo um deles o de modernização do macroprocesso de compras governamentais que inclui três iniciativas do Estado. São eles, “Catálogo de materiais e serviços de Mato Grosso do Sul”, “E-fornecedor: Facilidades no cadastro para fornecedores e servidores” e “Plano de compras: Planejamentos anuais para gestão”.

Já o projeto “Implantação do Projeto Piloto de Gestão Por Competências no Imasul”, fará parte do painel denominado Liderança, Competências e Avaliação de Desempenho no Setor Público, junto a outras duas iniciativas dos estados de Tocantins (TO) e Rio de Janeiro (RJ).



