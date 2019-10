Quatro ônibus são incendiados em confronto entre quadrilhas no Rio

A disputa pelos pontos de venda de drogas na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, resultou em um intenso confronto na madrugada de hoje (4) entre quadrilhas rivais. Pelo menos quatro ônibus foram incendiados, segundo o RioÔnibus, sindicato das empresas de transporte rodoviário.



Por causa dos confrontos, a polícia reforçou o patrulhamento nas comunidades da Pedreira e da Quitanda. A Polícia Militar fez um cerco na área, com homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que também fazem incursões nas comunidades.



A Polícia Civil também participa das ações com delegacias distritais e unidades especializadas, como a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ainda não há informação sobre vítimas nos tiroteios.