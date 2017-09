Quatro linhas do Metrô de SP abrirão mais cedo na segunda-feira, dia 11

O Metrô de São Paulo adiantou o horário de abertura de quatro linhas para as 4h para atender os usuários que retornam do feriado de Sete de Setembro, na segunda-feira, 11. A determinação abrange todas as estações da Linha 1-Azul, da Linha 2-Verde, da Linha 3-Vermelha e da Linha 4-Amarela. Na Linha 5-Lilás, o horário de funcionamento não será alterado, com abertura às 4h40, com exceção das estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin, que operam em horário experimental das 10h às 15 h.

No domingo, 10, estará fechado o acesso à Linha 4-Amarela do Metrô pelas estações República e Luz. A interrupção ocorre para a realização de obras de expansão e testes programados na estação Higienópolis-Mackenzie, que tem inauguração prevista para dezembro.

Também no domingo, entre às 4h40 e às 16 h, estarão fechadas ao público as estações Vila Prudente e Oratório, da Linha 15-Prata do monotrilho, para a realização de testes programados do sistema de controle dos trens. De acordo com o Metrô, neste período, os usuários serão atendidos gratuitamente por um ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que circulará no trecho entre as duas estações.

