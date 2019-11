Quatro homens morrem e quatro ficam feridos em confronto com PM no Rio

Quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Borel, na Tijuca, zona norte da cidade. Sete feridos foram encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, mas três já chegaram mortos. O oitavo ferido foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, onde morreu, quando era socorrido.

De acordo com a Polícia Militar, todos os mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos um fuzil, três pistolas e uma quantidade de drogas ainda não avaliada. Com a morte dos quatro suspeitos de tráfico, o Comando de Polícia Pacificadora reforçou o policiamento no entorno da comunidade, com efetivo de militares de outras unidades.

Outra operação

No Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo) realizaram operação contra o tráfico de drogas, que resultou em dois militares feridos e na prisão de um criminoso que estava armado com um fuzil. Os três foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Um dos militares foi atingido por estilhaços e recebeu alta após ser medicado. O segundo foi ferido com um tiro de fuzil no braço, passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável. Com o criminoso foi apreendido um fuzil. Em outro ponto da região, duas pessoas foram presas com uma pistola e drogas.