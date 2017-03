Quatro homens assaltam loja e fazem funcionária refém em Copacabana

Quatro bandidos assaltaram uma loja de departamentos e fizeram uma funcionária refém, no bairro de Copacabana, zona sul do Rio, na manhã desta terça-feira, 7. Policiais do 19º Batalhão da Policia Militar (Copacabana) agiram em poucos minutos e os criminosos se entregaram. Ninguém ficou ferido e o grupo não chegou a concretizar o roubo.

De acordo com informações da Polícia Militar, houve negociação para que os bandidos se rendessem. Três explosivos foram encontrados com a quadrilha, além de revólveres. O assalto aconteceu Rua Barata Ribeiro, uma das principais do famoso bairro carioca. A via precisou ser interditada durante a operação e o trânsito ficou prejudicou na região.

