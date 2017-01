Quatro detentos fogem de cadeias em Mato Grosso do Sul

Quatro presos fugiram de estabelecimentos penais localizados em Três Lagoas, cidade a 326 quilômetros de Campo Grande, no sábado, 14. Um deles já foi recapturado.

A primeira fuga aconteceu na Penitenciária de Segurança Média no início da manhã, quando Willian Ferraz da Silva, José Fernando Espirito Santo e Edson Johnson Atilio não foram encontrados pelos agentes durante contagem diária dos detentos. O trio continua foragido.

Eles serraram as grades da cela onde estavam, romperam a tela de aço que fica perto da muralha que cerca o estabelecimento penal e escaparam por um buraco aberto por baixo do muro. A fuga aconteceu na madrugada. O fato deixou as autoridades de segurança em alerta.

Já Luiz Gustavo da Silva Souza, de 20 anos, que cumpria pena no Presídio de Regime Semiaberto, conseguiu fugir no início da noite de sábado, mas foi encontrado no dia seguinte, depois de roubar um celular. Ele teria aproveitado o horário de chamada dos presos para pular o muro do local.

Neste domingo, 15, cinco detentos tentaram fugir da Penitenciária de Segurança Média, também de madrugada. No entanto, agentes identificaram a tentativa por meio das câmeras de segurança. Eles iriam usar o mesmo buraco que deu fuga aos fugitivos do sábado.

Veja Também

Comentários