Quatro crianças morrem após canoa virar em rio em Roraima

Uma embarcação com 10 pessoas da mesma família virou no Rio Água Boa, na comunidade Apuruí - a 40 quilômetros do município de Caracaraí - , em Roraima, neste sábado, 26, deixando uma adolescente e três crianças mortas. Seis pessoas se salvaram e três crianças estão desaparecidas.

Segundo os bombeiros, Bebeto da Silva, de 20 anos, saiu acompanhado das duas irmãs levando sete crianças para pescar. A embarcação tinha três metros de comprimento e começou a encher de água em função do elevado número de pessoas.

Quando uma das mulheres levantou para pegar um peixe, houve um desequilíbrio e as crianças se desesperaram, momento em que o barco teria virado.

Silva conseguiu salvar uma das irmãs, Marly Salomão da Silva, de 30 anos. A outra, Francineide da Silva, 29, conseguiu nadar para a margem. Foram salvas ainda três crianças: Railson da Silva, de 8 anos; Mailson da Silva, 7; e Adriane da Silva Nogueira, 6.

As buscas foram retomadas neste domingo, 27. O Corpo de Bombeiros localizou os corpos de Greiciane da Silva, 14 anos, que era deficiente física; Camile Salomão da Silva, de 4 anos, e Jean Salomão da Silva Lopes, 3. O quarto corpo, localizado no sábado, é de Ediza Kely, de 12 anos.

