Quatro brasileiros morrem em ataque atribuído ao PCC em discoteca no Paraguai

Pelo menos quatro pessoas de nacionalidade brasileira morreram e outras seis ficaram feridas nesta segunda-feira (24) depois de serem atacadas com armas de fogo em uma discoteca na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com o Brasil. Alguns veículos de imprensa locais atribuíram a agressão à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação é da EFE.

As vítimas, dois homens e duas mulheres com idades compreendidas entre 18 e 24 anos, morreram em consequência dos disparos realizados durante a madrugada por dois desconhecidos um recinto da discoteca Áster Office, informou a Divisão Regional de Homicídios do Paraguai.

Além dos mortos, seis pessoas, de nacionalidades brasileira e paraguaia, com idades entre 21 e 28 anos, também ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Pedro Juan Caballero. Segundo informações, os agressores utilizaram um fuzil automático e pistolas de nove milímetros durante o ataque, que continua sob investigação.

A imprensa de Pedro Juan Caballero não descarta que o episódio esteja ligado a um ajuste de contas entre o PCC e um grupo rival.

Veja Também

Comentários