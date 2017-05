Quatro atletas da equipe sub-17 do Vasco permanecem internados

Quatro atletas da delegação de jogadores de futebol sub-17 do Vasco, mais o analista de desempenho Filipe Nunes e a assessora de imprensa Larissa Ramos, permanecem internados após o acidente com um ônibus da equipe, ocorrido ontem (13) na região serrana do Rio de Janeiro. Todos têm previsão de alta para amanhã (15).

“Todos os atletas e membros da comissão técnica foram atendidos em hospitais próximos e, depois de uma segunda avaliação no Departamento Médico de São Januário, a maioria dos pacientes foi liberada. Os que necessitavam de uma observação maior ou algum procedimento cirúrgico foram encaminhados para outros hospitais, com acompanhamento de médicos do clube”, comunicou o Vasco, em nota divulgada hoje (14) no site do clube.

Filipe Nunes está no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, em observação, com fortes dores lombares, enquanto o jogador Caio Lopes se encontra no Hospital Pasteur, no Méier, zona norte, com uma lesão na pele. Já os atletas Vinícius dos Santos, Michel Kevin e Matheus Luiz fizeram exames e permanecem em observação, no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, também na zona norte. A assessora de imprensa Larissa Ramos também está no Hospital Casa de Portugal.

O ônibus que trazia a equipe sub-17 do Vasco voltava para o Rio de Janeiro depois do jogo contra o Friburguense, pelo Campeonato Estadual, que os vascaínos venceram por 2 a 1.

