Quatorze de Julho já está com asfalto novo e recapeamento chega a 13 de Maio

O trecho inicial da Rua 14 de Julho, numa extensão de 1,4 km entre as avenidas Consolação e Fernando Correa da Costa, já está com asfalto novo - Foto: Divulgação

O trecho inicial da Rua 14 de Julho, numa extensão de 1,4 km entre as avenidas Consolação e Fernando Correa da Costa, já está com asfalto novo, se conectando com o trecho revitalizado que começa no cruzamento da Fernando Correa da Costa e vai até a Avenida Mato Grosso. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos iniciou a instalação de lâmpadas de LED.

Na manhã desta sexta-feira (4), a frente de serviço se deslocou para a 13 de Maio, que receberá 1,4 km de recapeamento (Avenida Eduardo Elias Zahran até a Fernando Correa da Costa). As equipes trabalharam na remoção do pavimento antigo, tapa-buraco, preparando a primeira quadra (até a Avenida Consolação) para receber capa asfáltica.

A Rua 14 de Julho foi a terceira frente de recapeamento concluída pela Águas Guariroba em cumprimento a cláusula do contrato de concessão, que prevê o reparo do asfalto nas vias onde está sendo feita a substituição da rede de água, com a troca de canos em cimento amianto por PVC. Até dezembro serão feitos 30 quilômetros de recapeamento e em 2020, estão planejados mais 30 quilômetros. Na 14 de Julho foram instaladas 50 lâmpadas de LED de 150 w.

Além da 14 de Julho, já foi recapeado um trecho de 1,6 km da Rua Arthur Jorge (entre as avenidas Mato Grosso e Rachid Neder) e mais dois trechos da Pernambuco que somam 2,1 km (entre as ruas Padre João Crippa e Bahia e entre a avenidas Ceará e Nelly Martins). A Antonio Maria Coelho já teve um trecho recapeado e nesta etapa receberá asfalto entre as ruas 25 de Dezembro e Ceará.

Na região urbana do Centro, onde estão localizados estes trechos, serão executados 20,5 km de recapeamento. Neste lote serão recapeadas ruas como as Avenidas Salgado Filho; Tiradentes; 13 de Maio; 13 de Maio (da Avenida Consolação até a Fernando Correa da Costa); 26 de Agosto (da Joaquim Dornelas até a Presidente Ernesto Geisel); dois trechos da Antonio Maria Coelho( da 26 de Dezembro até a Ceará e da Avenida América até a Ernesto Geisel.