Quase pronta, represa na Praça das Águas vai ajudar a evitar enchentes na Bacia do Prosa

Estão adiantadas as obras da barragem em construção na Praça das Águas, nos altos da Avenida Afonso Pena, realizada pela parceria entre a Prefeitura e o Shopping Campo Grande. A expectativa é de que em 30 dias a estrutura esteja pronta, incluindo a recomposição da cobertura vegetal retirada no processo de escavação.

A represa terá capacidade para reter mais de 22 milhões de litros (22.515.26 metros cúbicos) de águas pluviais, reduzindo o pico de vazão do Córrego Prosa. O represamento evitará o transbordamento do córrego mais a jusante, principalmente a partir do cruzamento da Ricardo Brandão com o início da Joaquim Murtinho, onde recebe as águas do seu afluente Vendas.

A nova represa está prevista no plano de drenagem de Campo Grande, elaborado em 2008, que indica a necessidade da retenção, ao longo da bacia do Prosa, de 205 milhões de litros em várias barragens. A estrutura na Praça das Águas vai aumentar em 22% a atual capacidade da bacia, que é de 98 milhões de litros, distribuídas em cinco barragens construídas no Sóter (afluente do Prosa).

A obra orçada em R$ 800 mil está sendo custeada integralmente pela empresa proprietária do Shopping Campo Grande, que no dia 21 de janeiro assinou um termo de compromisso com a Prefeitura.

Um estudo desenvolvido pela Prefeitura em toda a área do shopping, abrangendo também um terreno vizinho na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua Ceará, definiu a necessidade da construção de uma represa para reter seis milhões de litros de água, diante do impacto dos empreendimentos.

Se a represa fosse construída no próprio terreno, reduziria a área de edificação, diminuindo em consequência o potencial de retorno do investimento. Houve então uma negociação na qual a Prefeitura cede a área pública na Praça das Águas, onde estava planejada uma represa e em contrapartida a empresa está fazendo uma represa maior, com quase quatro vezes a capacidade de retenção que seria obrigada a construir.

A represa de retenção tem seis metros de altura, com 302 metros de largura e a água se espalhando (chamada de espelho) por 9.489,69 metros quadrados. A configuração do projeto não prevê a formação de um lago artificial, pois a represa vai se esvaziar tão logo pare de chover.

