Quase 90% dos voos decolaram no horário previsto nesta manhã

O movimento nos aeroportos do País acontece sem grandes complicações aos passageiros, com ampla maioria dos voos decolando no horário previsto. Até o meio-dia desta segunda-feira de Natal, 529, ou 88,61%, dos 597 voos programados, entre domésticos e internacionais, partiram no horário marcado, aponta a Infraero.

Deste total, outros 20 saíram atrasados (3,35%) e seis ainda não haviam decolado (1,01%) até a última atualização. Outros 42 voos - neste caso, apenas domésticos -, haviam sido cancelados, número que corresponde a 7,04% do total.

Considerando apenas destinos nacionais, 523 (88,79% dos 589 programados) partiram no horário correto; 19 (3,23%) atrasaram; cinco (0,85%) ainda seguiam em terra firme.

Já nos embarques internacionais, oito voos eram previstos até o meio-dia, dos quais seis (75%) decolaram no horário previsto; um registrou atraso e outro ainda não havia decolado.