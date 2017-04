Quase 4 mil alunos ficam sem aulas após noite de tensão no Alemão

A Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro informou que 3.886 alunos estão sem aulas na região do Complexo do Alemão na manhã de hoje (27) por conta dos recentes conflitos na região.

A mais recente vítima é o estudante Felipe Faria Gomes, 16 anos, morto após novo confronto entre policiais e criminosos na comunidade. Ele morreu dois dias apenas após o adolescente de 13 anos, Paulo Henrique, também vítima de bala perdida. Felipe chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e depois para o Hospital Salgado Filho, onde veio a falecer. O corpo dele ainda está no hospital para reconhecimento.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DH) é a responsável pelas investigações. De acordo com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), o clima no Alemão nesta manhã é de tranquilidade, sem nenhuma ocorrência.

O Complexo do Alemão tem vivido confrontos mais intensos desde a última sexta-feira (21), por conta da proposta da Polícia Militar de instalar uma cabine policial blindada no Largo do Samba, localidade que permite o deslocamento entre as comunidades de Fazendinha, Nova Brasília e Alemão. Cinco pessoas morreram no Complexo desde sexta-feira passada, sendo quatro por bala perdida.

