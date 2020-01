Quase 3 mil vagas de emprego estão disponíveis na Funtrab em Mato Grosso do Sul

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio - Foto: Divulgação

A Funtrab/MS está disponibilizando esta semana, 2.869 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. Além das vagas convencionais, há muitas oportunidades exclusivas para pessoa com deficiência (PcD) e para indígenas.

Na Capital são 186 vagas disponíveis. Entre elas, oportunidades para analista de suporte técnico, cuidador em saúde, pedreiro, vendedor, e auxiliar administrativo. Já no interior do Estado, o maior número de vagas se concentra nas cidades de Iguatemi (1.638), Aquidauana (421), Miranda (184), Rio Verde de MT (68), São Gabriel do Oeste (60), Bataguassu (51), e Costa Rica (46).

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa de oportunidades, e número de vagas por região pode ser conferida no site no ícone “vagas no estado”.