Quarta-feira será marcada pela volta da chuva a MS

Campo Grande (MS) – Para quem estava com saudade das chuvas, a boa notícia desta quarta-feira (01.10) é que a partir dessa tarde, as chuvas devem retornar a Mato Grosso do Sul.

A afirmação é da coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec), que destaca que as chuvas podem permanecer até o final de semana. “O modelo de previsão numérica do Inmet mostra que as chuvas podem atuar no MS até, pelo menos, segunda-feira”, pontua.

As condições esperadas de tempo para hoje, são de céu parcialmente nublado a nublado durante a manhã, e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde. As temperaturas podem registrar mínima de 23°C e máxima de 39°C, e a umidade do ar pode variar entre 85% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na Capital também pode chover, e as condições meteorológicas apontam possibilidade de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas podem variar entre 25°C e 33°C. A umidade do ar terá máxima de 65% e mínima de 40% neste meio da semana.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo