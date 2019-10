Quarta-feira será mais um dia de calor intenso com possibilidade de chuva isolada, prevê Inmet

Máxima deve chegar aos 39ºC - Divulgação

A quarta-feira (2) em Mato Grosso do Sul amanheceu com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde, em todas as regiões. Os termômetros variam entre máxima de 39°C e mínima de 23°C.

As pancadas de chuvas e trovoadas isoladas são ocasionadas por uma frente fria que se aproxima do estado, que aumentará a nebulosidade, mas também aumentando a umidade do ar.

Para Campo Grande, a previsão é de céu parcialmente nublado, podendo chegar a nublado e, inclusive, ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 33°C e 25°C, e a URA (Umidade Relativa do Ar) varia entre 65% e 40%.