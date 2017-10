Quarta-feira será de variação de nuvens com possibilidade de chuva à tarde

A máxima prevista é de 32 °C - Divulgação

A quarta-feira (25) será de calor e tempo abafado em todas as regiões do Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa condição favorecerá no aumento de nuvens ao longo do dia e são esperadas pancadas de chuvas ocorreram ao final da tarde em grande parte do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, o dia será de céu encoberto de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. A probabilidade de chuva é de 80%. A máxima prevista é de 32 °C.