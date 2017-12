Quarta-feira será de sol e calor na maior parte do Estado, prevê Inmet

A máxima prevista é de 34°C - Divulgação

A quarta-feira (13) começou com céu claro e o dia promete ser de calor em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva na maior parte do Estado.

O dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões norte e oeste, especialmente noroeste do Estado. Nas demais áreas, poucas chances de chuva. O dia será de sol e períodos de parcialmente nublado a claro. A máxima prevista é de 34°C.