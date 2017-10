Quarta-feira será de sol com temperatura amena na maior parte do Estado

A quarta-feira (4) começou com céu claro porém gelada em Mato Grosso do Sul. Na Capital, por volta das 6 horas, os termômetros marcavam 14 ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo firme em todo o Estado. A massa de ar polar ainda deverá continuar atuando sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo ensolarado, com temperaturas amenas durante ao amanhecer e não há expectativa de chuva.

Com o afastamento do ar mais frio, a tarde de quarta-feira promete ser um pouco mais quente já que a presença do sol vai garantir um rápido aquecimento ao longo do dia.

Em Campo Grande, previsão de dia parcialmente nublado a claro. A máxima esperada é de 28°C.

