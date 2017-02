Quarta-feira será de sol com previsão de chuva a qualquer momento

A quarta-feira (8) começou com sol em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo pode mudar a qualquer momento e trazer chuva. O tempo terá períodos parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde na região no nordeste.

Nas demais áreas do Estado, o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura ficam entre 20°C e 35°C.

Em Campo Grande, o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura fica entre 22°C e 29°C.

