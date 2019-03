Quinta-feira será de pancadas de chuva na maior parte de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Esta quinta-feira (21.3) será de tempo instável na maior parte de Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem ser registradas em várias regiões do Estado, com exceção do Sul e Sudeste, onde o céu permanecerá nublado.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que a temperatura deve variar entre 17°C e 30°C.

Confira abaixo a previsão para as maiores cidades do Estado.

Campo Grande: céu nublado a parcialmente nublado, com termômetros variando entre 20°C e 25°C;

Dourados: céu nublado a encoberto, com névoa úmida. Temperatura pode variar de 19°C a 24°C;

Três Lagoas: céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Minima prevista de 22°C e máxima de 31°C;

Corumbá: céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Termômetros devem variar entre 24°C e 29°C;

Ponta Porã: céu nublado a encoberto, com névoa úmida. Temperatura mínima prevista de 19°C e máxima de 24°C.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro