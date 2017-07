Quarta-feira será de claro e baixa umidade do ar

A previsão para esta quarta-feira (26) é de céu claro. O dia amanheceu com temperatura de 17°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma massa de ar tropical domina a maior parte do País e bloqueando a chegada de novas frentes frias ao Estado. A massa de ar polar que se desloca até o Rio Grande do Sul, desvia para o oceano, não atingindo a região centro-oeste.

Em Mato Grosso do Sul a previsão é de dia claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A máxima é de 32°C.

Em Campo Grande, céu claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A máxima é de 29°C. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 60%.

