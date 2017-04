A quarta-feira (5) começou com céu nublado e temperatura amena em Campo Grande, com termômetros marcando 21°C, logo no início da manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira será de tempo instável em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Pode chover em todas as regiões.

As pancadas podem ser de forte intensidade no decorrer do dia com riscos de raios entre a tarde e à noite. Pode chover forte inclusive na região de Campo Grande.

Veja Também

Comentários