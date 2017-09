Quarta-feira será de calor intenso e máxima prevista é de 40ºC

A quarta-feira (20) em Campo Grande começou com termômetros marcando 24°C. As temperaturas continuam elevadas e a umidade do ar baixa na maior parte do Estado. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia terá névoa seca e baixos índices de umidade à tarde, especialmente no norte de Mato Grosso do Sul.

O Inmet emitiu alerta para baixa umidade em nível de perigo. “Umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz”.

Para Campo Grande, a previsão é de dia com névoa seca e baixos índices de umidade à tarde. A máxima esperada é de 34°C. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 45%.

