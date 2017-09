Umidade relativa do ar volta a ficar em estado de alerta / Divulgação

A quarta-feira (6) começou com temperatura amena em Campo Grande, e termômetros marcando 17°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet), o dia será de muito calor e baixa umidade relativa do ar em todo o Estado.

A baixa umidade do ar predomina especialmente nas faixas leste e nordeste de Mato Grosso do Sul. O índice fica entre 85% e 15% na maior parte do Estado.

