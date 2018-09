Máxima prevista para Campo Grande é de 32ºC - Divulgação

A quarta-feira (26) amanheceu com céu aberto e termômetros marcando 22°C em Campo Grande. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até sábado (29) haverá aumento de nebulosidade no decorrer do dia com formação de pancadas de chuva e trovoadas ocasionais no sul e sudoeste do Estado.

Para Campo Grande, previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde. A máxima é de 32°C.