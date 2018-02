Quarta-feira poderá ter chuva em todo Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Não esqueça o guarda-chuva. Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), um sistema de baixa pressão favorece a formação de áreas de instabilidades nesta quarta-feira (21.2) e a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva em todo Mato Grosso do Sul.

Confira a temperatura esperada para algumas cidades do Estado:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 20ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Corumbá – 23ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Geone Bernardo