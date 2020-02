MS terá quarta-feira de tempo nublado com máxima de 37°C

Campo Grande (MS) – A quarta-feira (05.2) em Mato Grosso do Sul terá sol entre nuvens em algumas regiões e possibilidade de chuva forte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo terá variações de nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e períodos de parcialmente nublado. Chove forte durante a tarde nas regiões central, norte e nordeste do estado.

A temperaturas se mantém entre 18°C e 37°C, com tendência a ligeira elevação. Já os valores de umidade relativa do ar podem registrar índices variando entre 95% e 50% neste dia.

Em Campo Grande o dia terá períodos de tempo mais fechado, e outros de céu mais claro. Pode chover forte em pontos isolados a tarde. Na Capital a máxima não passa dos 31°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro