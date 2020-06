Quarta-feira de tempo firme e umidade do ar em estado de atenção

A umidade do ar ficará em estado de atenção, com índices entre 30% e 95%. - (Foto: Arquivo)

Mais um dia de tempo firme em todas as regiões do Estado. Céu claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde no leste são as condições estimadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas seguem em elevação e os termômetros podem registrar mínima de 19°C e máxima de 36°C, com tendência a ligeira elevação.

A umidade do ar ficará em estado de atenção, com índices entre 30% e 95%. Com esses valores são necessários cuidados como ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, redobrar atenção com idosos e crianças e evitar aglomerações.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura previstos para Campo Grande e algumas cidades do interior.