Quarta-feira de céu nublado e pancadas de chuva isoladas

A quarta-feira (16) em Campo Grande começou com céu nublado e termômetros marcando 18°C. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Mato Grosso do Sul), as pancadas de chuva diminuem ao longo do dia. Os ventos de sul, da alta pressão avançam sobre o Estado, promovendo declínio nas temperaturas.

O dia fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em algumas regiões. As temperaturas ficam entre 16°C e 34°C.

Em Campo Grande, previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 28°C.

