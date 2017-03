Quarta-feira começa com céu nublado e previsão de chuva à tarde

A quarta-feira (22) começou com céu nublado em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade poderá ganhar força ao longo do dia, principalmente na porção centro-norte do Estado e também há previsão de chuva isolada entre a tarde e a noite.

As temperaturas ficarão amenas em todas as regiões, porém os municípios da região sul sentirão com maior intensidade principalmente durante a manhã. As temperaturas sofrerão elevação ao longo do dia podendo chegar aos 33 ºC.

Em Campo Grande, máxima de 30°C. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Veja Também

Comentários