A quarta-feira (1º) amanheceu com temperatura amena em Mato Grosso do Sul. Os termômetros em Campo Grande, nas primeiras horas do dia, marcavam 22°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer deste modo até o sábado (4), pelo menos, com pancadas de chuva, por vezes forte, especialmente à tarde, por conta do calor e da umidade disponível na região.

Veja Também

Comentários