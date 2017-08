A quarta-feira (30) começou com calor, que segue a todo vapor em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia já começou quente e a previsão é de calor e baixa umidade relativa do ar em todo o Estado.

A temperatura máxima prevista é de 37°C. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 80% em Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários