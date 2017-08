A quarta-feira (23) em Campo Grande amanheceu com céu claro, com termômetros marcando 20°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas permanecem elevadas durante todo o dia. A umidade relativa do ar a tarde deve atingir valores próximos de 30%.

Não há previsão de chuva e as temperaturas podem chegar aos 34°C, no Estado.

