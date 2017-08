Quarta edição do Fórum de Processos motiva servidores

Participantes se inspiram ao conhecerem iniciativas de sucesso.

Campo Grande (MS) – Na quinta-feira (3.8) foi realizada a quarta edição do Fórum de Processos em Campo Grande, evento que acontece a cada dois meses. Com a temática “Gestão da Mudança”, além da apresentação de cases de melhoria de processos implantados por servidores, o encontro contou com a palestra “A gestão da mudança no serviço público”, da consultora Rosa Ota.

“O evento é muito importante porque nos dá um ânimo, reaviva a esperança de que é possível ter uma gestão de qualidade desde que haja uma vontade política e operacional”, destacou a assessora de planejamento da Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Selma Rocha.

A primeira apresentação, do soldado da Polícia Militar Paulo Henrique da Silva Leite, obteve o terceiro lugar no Prêmio de Inovação na Gestão Pública em 2016 e detalhou o processo de informatização das ocorrências de acidentes de trânsito. “Antes um policial levava uma hora e meia para preencher as 11 páginas do boletim de ocorrência que, por sua vez, demorava cerca de 60 dias para ser entregue. Após o processo de digitalização, que permite ao policial digitar diretamente as informações no sistema pelo tablet , o tempo de preenchimento caiu para 18 minutos e o prazo de entrega passou a ser de 24h”, destacou Silva Leite – que também deixou uma mensagem para todos os servidores neste vídeo.

Na sequência, a servidora Cléria Saionara Batista Martins contou os desafios de implantação do projeto de automatização do Sistema de Homologação de Créditos e Restituições Fiscais – que reduziu o prazo do processo de cinco anos para 24 horas.