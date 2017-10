Qualquer ação dos EUA contra acordo nuclear ameaça segurança global, diz Rússia

A Rússia alertou que qualquer medida dos Estados Unidos para diminuir a importância do acordo nuclear com o Irã deve prejudicar a segurança global, segundo o porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, Dimitry Peskov.

Peskov disse nesta sexta-feira, horas antes de um aguardado discurso de Trump sobre o acordo nuclear do Irã, que, qualquer medida anunciada pelo presidente americano "com certeza prejudicará a atmosfera de segurança, estabilidade e não-proliferação de armas em todo o mundo".

Segundo o porta-voz russo, o Irã alertou que pode responder ao comunicado de Trump com a opção de sair do acordo nuclear.

Estima-se que a fala de Trump, que ocorrerá cerca de 13h45 (de Brasília), deve contar críticas ao acordo, mas o republicano não deve anunciar a saída dos EUA do tratado.

O acordo nuclear foi assinado, além de EUA e Irã, pelo Reino Unido, França, Alemanha Rússia e China.

O governo da França também reafirmou sua "ligação" ao acordo nuclear do Irã e insistiu sobre a importância do multilateralismo para resolver questões internacionais.

O governo da Alemanha também se manifestou e disse que o acordo é "um instrumento importante" para impedir o país de obter armas químicas e que Berlim continuará a apoiar sua total implementação. Fonte: Associated Press.

